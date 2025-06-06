Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу с отравлением

Еще 14 детей, ехавших на отдых из Екатеринбурга в Анапу, попали в больницу с норовирусом, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара.

Остальные дети направлены в изолятор лагеря «Жемчужина России» под медицинское наблюдение.

Восемь детей отравились в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Анапу. У них выявили острую кишечную инфекцию.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, дети следовали на отдых в составе организованной группы. По предварительным данным, они подхватили норовирусную инфекцию.

Сотрудники Роспотребнадзора приступили к противоэпидемическим и дезинфекционным мероприятиям. Они взяли смывы с поверхностей, образцы продуктов, пробы воды. Назначены лабораторные исследования.