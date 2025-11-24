Еще 11 юных жителей Волоколамского округа получили первые паспорта

В торжественной обстановке 11 юношей и девушек Волоколамского округа получили свои первые паспорта. Главный документ ребятам вручила первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Это важный и символичный момент в жизни каждого — первый шаг во взрослую жизнь, новые права и новые обязанности. Уверена, что они станут достойным поколением, которое впишут свои имена в историю волоколамского края, а может быть, и всей страны», — сказала Анна Валериковна Агапова.

Кроме самого паспорта, каждому подростку был вручен экземпляр Конституции Российской Федерации — основополагающего документа государства, который отражает права и обязанности каждого гражданина.

Также юные волоколамцы получили памятные подарки в честь этого знаменательного события. Праздничная церемония завершилась общей фотосессией.

