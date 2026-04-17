Эррол Маск заявил о сильной трудовой этике в России
Фото - © ЭЙДОС. Собственная работа/Wikipedia.org
Предприниматель Эррол Маск заявил, что считает преимуществами России сильную трудовую этику и высокий уровень интеллекта жителей, сообщает kp.ru.
Отец Илона Маска поделился планами по созданию в России Института Маска. По его словам, проект может стать аналитическим центром, который займется фундаментальными исследованиями.
«Нам надо изучать гравитацию, термоядерную энергию и взаимосвязь пространства и времени. Меня просили рассказать об этом побольше, так возникла идея открыть аналитический центр. Россия хороша тем, что здесь очень сильная трудовая этика и много людей с очень высоким IQ», — отметил Эррол Маск.
Предприниматель также допустил существование инопланетной жизни. Он считает, что на это указывает огромное количество звезд во Вселенной.
