Эррол Маск заявил о сильной трудовой этике в России

Отец Илона Маска поделился планами по созданию в России Института Маска. По его словам, проект может стать аналитическим центром, который займется фундаментальными исследованиями.

«Нам надо изучать гравитацию, термоядерную энергию и взаимосвязь пространства и времени. Меня просили рассказать об этом побольше, так возникла идея открыть аналитический центр. Россия хороша тем, что здесь очень сильная трудовая этика и много людей с очень высоким IQ», — отметил Эррол Маск.

Предприниматель также допустил существование инопланетной жизни. Он считает, что на это указывает огромное количество звезд во Вселенной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.