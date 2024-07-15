Эротическое видео внезапно включили на кинофестивале в Архангельске

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Mash: на кинофестивале в Архангельске включили БДСМ-фильм

В центре Архангельска на ежегодном кинофестивале внезапно включили фильм, где присутствует эротическая сцена с элементами БДСМ, сообщает Mash .

Во время очередного показа фильма в кинотеатре под открытым небом на экране появилась сцена эротического содержания.

Сам кинозал был практически пуст, но появившееся на экране видео смогли увидеть и услышать все прохожие. «Кино для взрослых» длилось несколько минут.

В этот момент мимо кинотеатра проходили в том числе и дети.