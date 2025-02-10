«ЕР» выдвинула кандидатов на выборы в совет депутатов городского округа Люберцы

«Единая Россия» выдвинула тридцать два кандидата на выборы в совет депутатов городского округа Люберцы. Это лидеры предварительного голосования, прошедшего в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Решение о выдвижении приняли по итогам тайного голосования на II Конференции местного отделения партии «Единая Россия», которая прошла сегодня, 10 февраля.

Секретарь местного отделения партии Владимир Волков напомнил, что городской округ Люберцы увеличился: к нему присоединились шесть населённых пунктов Раменского округа, а также произошло объединение Люберец и Дзержинского. Теперь это единая территория с населением 440 тысяч человек.

«Такое преобразование требует от нас не просто сохранения стабильности, но и движения к новому развитию, к дальнейшему улучшению качества жизни людей. Движения вверх!» — сказал Владимир Волков.

Он подчеркнул, что именно эту задачу предстоит решать будущему совету депутатов в тесном взаимодействии с главой городского округа. Решение о выдвижении 32 кандидатов приняли по итогам тайного голосования делегатов Конференции. Все кандидаты — победители предварительного голосования, проведённого партией в декабре 2024 года.

«В нашей Команде — участник СВО, опытные политики и молодые лидеры, люди разных возрастов и профессий. Те, кто делами доказал, что умеет работать на результат и заинтересован в развитии округа», — сказал Владимир Волков.

Также на Конференции партийцы приняли предвыборную программу. Она основана на наказах и предложениях жителей. Документ включает дальнейшую поддержку военнослужащих и их близких, строительство школ, детских садов и поликлиник, а также модернизацию ЖКХ. Особое внимание уделено благоустройству парков, созданию новых общественных пространств и развитию спорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.