«ЕР» в Подмосковье продолжает контроль исполнения народной программы

Народная программа партии в Московской области была сформирована в 2021 году. Этому предшествовала большая работа по сбору обращений от жителей. С начала реализации народной программы, выполнено 89% наказов муниципального уровня, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Контроль исполнения наказов избирателей проводится депутатским корпусом «Единой России» в соответствии с поручением секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По каждому направлению сформированы программные комиссии. За каждым объектом, включенным в народную программу, закреплены депутаты муниципального, регионального и федерального уровней, которые следят не только за качеством строительных и ремонтных работ, но и за соблюдением сроков их выполнения. В каждом муниципалитете Московской области депутаты организуют выездные мероприятия для непосредственной оценки проделанных работ на объектах. Сегодня особое внимание уделяется объектам, которые находятся на финальной стадии готовности.

Так, на минувшей неделе проверку хода строительства учебного корпуса на 550 мест в микрорайоне Новое Ступино провел депутат Госдумы Александр Коган. Совместно с родительской общественностью, педагогами, Александр Коган оценил ход строительных работ учебного корпуса в селе Верзилово, общая готовность которого составляет порядка 90%. В работах участвует более 230 человек и 10 единиц техники. Рабочие трудятся в две смены. Завершена отделка классных кабинетов, установлена детская площадка и воркаут. Продолжается внутренняя отделка помещений, установка мебели и оборудования, особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Помимо учебных классов корпус будет оснащен библиотечно-информационным центром, лабораториями, медицинским блоком, спортивными и актовым залом, пищевым блоком с обеденным залом и помещениями для дошкольного отделения.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Видна высокая степень готовности. Подрядчики готовы нарастить число рабочих на объекте. Необходимо ускориться с залами, пищеблоком и лестницам. Строители приступили к монтажу оборудования в столовой», — сказал Александр Коган.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова проверила ход выполнения работ по строительству нового детского сада на 200 мест в поселке ВУГИ городского округа Люберцы. Готовность объекта составляет более 46%, а завершение работ планируется в конце текущего года.

«На площадке выполняются кладочные работы, устройство кровли, монтаж светопрозрачных конструкций, устройство полов, монтаж внутренних инженерных систем. В детском саду будут предусмотрены просторные групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с процедурной, пищеблок, а также административные и бытовые помещения», — рассказала Лидия Антонова.

В Талдоме единороссы вместе с родительским комитетом проверили ход капитального ремонта детского сада «Аленка» в микрорайоне Юбилейный. Сейчас строительная готовность объекта составляет 67,9%. В рамках проверки были осмотрены текущие работы, дана оценка качеству выполнения ремонта, а также были озвучены возможные улучшения и дополнительные меры, необходимые для создания комфортной и безопасной образовательной среды для детей. По итогам мониторинга было отмечено продвижение работ в соответствии с установленным графиком.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В Луховицах секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин в ходе выездного мероприятия проверил ход работ капремонта школы № 2, которая готова на 70%. Работы начались здесь в январе и по графику завершатся к 1 сентября. Представители подрядной организации полностью выполнили демонтаж и работы по кровле, на 92% оборудовали фасад, на 50% сделали инженерные сети. С 15 июля на пришкольной территории начались работы по благоустройству и созданию спортивного городка. На стройплощадке трудятся порядка 100 человек, задействованы 3 единицы техники.

«Рабочие на первом этаже укладывают керамическую плитку, устанавливают радиатор отопления, на третьем этаже штукатурят стены, шпаклюют стены у лестниц, устанавливают оконные рамы. Также ведется прокладывание слаботочных кабелей на первом, втором и третьем этажах», — комментирует Сергей Тимохин.

На очереди — обновление входной группы, установка дверей и сантехники, мебели и оборудования для учебного процесса, благоустройство пришкольной территории и создание спортивного городка.

В Лыткарино секретарь местного отделения «Единой России» Евгений Серегин совместно с депутатским корпусом проверили готовность обновленного спортивного стадиона школы № 2.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Работы на стадионе подходят к завершению. Выполнено обустройство беговых дорожек, посеян спортивный газон, построена новая многофункциональная баскетбольно-волейбольная площадка с профессиональным резиновым покрытием, на футбольном поле установлены ворота. Следующий этап — обустройство уличного освещения», — рассказал Серегин.

Она отметила, что на прилегающей территории будет проведено благоустройство и озеленение, установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.

Особое внимание «Единая Россия» в регионе уделяет сопровождению исполнения программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), которая реализуется Правительством России с 2017 года. В ее основе — благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха жителей. Весной этого года прошло голосование по выбору новых объектов, в нем приняли участие более полумиллиона жителей Московской области, были определены 53 общественных территории.

Одним из объектов-победителей стал бульвар Победы в Ступино. Ход работ проинспектировал секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских совместно с общественностью, представителями депутатского корпуса.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Общая готовность объекта составляет свыше 40%. В ближайшее время специалисты приступят к установке элементов игровой зоны и малых архитектурных форм. Есть некоторые замечания к подрядчику, поручил усилить темпы, увеличить число рабочих. Ко Дню города бульвар должен быть открыт», — прокомментировал Мужальских.

Согласно проекту, на бульваре сохранится пешеходная территория, расширится зона с зелеными насаждениями, появятся новые зоны отдыха: настольный теннис, велодорожка, качели, детский игровой комплекс и воркаут. Памятники будут обновлены и перенесены в единую мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. Появится новый мемориал, посвященный героям специальной военной операции, концепция которого согласована с защитниками Отечества и их семьями.

Кроме этого, в муниципалитетах, где уже этой осенью жители изберут новые советы депутатов, «Единая Россия» запустила новый сбор предложений в народную программу. Все наказы, собранные в ходе встречи с избирателями, будут включены в программный документ партии. За их исполнением, в случае победы на выборах, будут следить депутаты обновленных советов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.