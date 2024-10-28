«ЕР» в Подмосковье поздравила с Международным днем бабушек и дедушек представителей старшего поколения

Кроме международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, существует еще и День бабушек и дедушек. Это лучший повод, чтобы выразить благодарность нашим бабушкам и дедушкам, сказать, как мы их любим и ценим. По словам регионального координатора федерального партийного проекта «Старшее поколение», уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской, день бабушек и дедушек, это не только повод поздравить старшее поколение, но и возможность напомнить о том, как важно заботиться о них, сообщила пресс-служба подмосковного отделения паритии «Единая Россия».

«Мы уделяем особое внимание программам социальной поддержки пожилых людей. Ко мне, к коллегам в общественные приемные „Единой России“ регулярно обращаются пожилые люди с просьбой в решении разных вопросов: по выплатам, оказанию медицинской помощи, предоставлению лекарств. Одиноким пенсионерам волонтеры помогают с бытовыми вопросами, а также проводят культурные мероприятия. Также, в Подмосковье уже успешно реализуется программа Губернатора „Активное долголетие“, которая весьма востребована среди жителей пожилого возраста. Такая возможность досуга, дружеское общение очень плодотворно влияют на самочувствие и самоощущение наших пенсионеров — это очень важно», — сказала Фаевская.

В рамках празднования по всему региону, единороссы организовали различные мероприятия, направленные на поддержку и внимание к пожилым людям. Проходят выставки, мастер-классы и встречи, где молодое поколение может пообщаться с бабушками и дедушками, поделиться воспоминаниями и узнать их жизненный опыт.

Так, единороссы Сергиева Посада провели творческий мастер-класс для долголетов округа. Занятие для подопечных социально-реабилитационного центра «Оптимист» был приурочен ко Дню бабушек и дедушек. Картины пенсионеры создали под чутким руководством художника, члена партии «Единая Россия» Анастасии Казанбаевой.

Люди старшего поколения узнали об основах техники рисования и своими руками создали настоящие произведения искусства, которое смогли забрать с собой в качестве подарков.

«Рисовали осенний пейзаж. У всех участников получились очень красивые работы», — отметила Анастасия Казанбаева.

В этот праздничный день члены партии «Единая Россия» в Балашихе организовали для участников клуба «Активное долголетие» занятия по йоге. Долголеты получили возможность познакомиться с основными аспектами йоги, ее пользой для физического и психического здоровья, а также научились выполнять базовые элементы и дыхательные упражнения.

Член фракции «Единая Россия», депутат горсовета Сергей Щукин. Он поздравил женщин красивого возраста, обладающих добрым, теплым и уважаемым статусом «бабушка» и вручил им сладкие подарки.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Ваша активность, участие в общественной жизни и вклад в развитие нашего общества вдохновляют. Меня радует, насколько энергичными могут быть люди преклонного возраста, вы настоящий пример для подражания вашим внукам», — сказал Сергей Щукин.

Благодаря программе Губернатора в клубе «Активного долголетия» Балашихи уже состоят более 10 тысяч людей старшего возраста. Для них организуются туристические поездки, занятия по компьютерной грамотности, дыхательной гимнастике, бассейн, йога, скандинавская ходьба.

А в Павлово-Посадском городском округе к этому дню подготовили особую праздничную программу. В библиотеке микрорайона Городок для ветеранов труда организовали уютное чаепитие. Ветераны труда собрались за столом с домашними угощениями, пирогами и ароматным чаем, чтобы отдохнуть, поделиться опытом и услышать слова благодарности. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина поздравила ветеранов, поблагодарила их за вклад в развитие общества и вручила памятные подарки. В зале царила душевная атмосфера: ветераны с удовольствием делились воспоминаниями о молодости, трудовых достижениях и непростых буднях.

«За вашими плечами годы упорного труда, забота о людях и неустанная вера в лучшее. Благодаря вашему жизненному примеру мы понимаем, что такое истинная преданность делу, как важно преодолевать трудности и стремиться сделать мир лучше», — отметила Наталья Золина.

Также в центральном городском парке активисты «Молодой Гвардии Единой России» Павлово-Посадского округа организовали концерт «Звуки заботы», который стал настоящим подарком для представителей старшего поколения.

Помимо этого, в Люберцах партийцы, активисты МГЕР и сторонники «Единой России» организовали праздничный концерт и «Ярмарку талантов» для участников мероприятия. Во Фрязино активисты «Единой России» и молодогвардейцы поздравили ветеранов ВОВ и труда на дому и оказали адресную помощь в решении бытовых вопросов.

Забота и внимание к старшему поколению — это не просто слова, а реальные действия, способные существенно улучшить их качество жизни. Пожилые люди, окруженные вниманием и заботой, продолжают активно участвовать в жизни общества, передавая свои знания и многолетний опыт молодому поколению.

Партийный проект «Старшее поколение» призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.