«ЕР» в Мособлдуме озвучила итоги гуманитарной работы по помощи жителям Курска

По его словам, Подмосковье практически сразу отреагировало на трагические события в этом приграничном регионе. По поручению Губернатора оперативно были отправлены медицинские бригады. Одновременно выехали автобусы для эвакуации жителей.

«В Подмосковье развернуты пункты временного размещения. Здесь люди обеспечены всем необходимым. Кроме того, на базе регионального отделения „Единой России“ был оперативно организован сбор гуманитарной помощи. Работа в этом направлении не прекращается — сегодня рано утром из Мытищ отправился уже 4-й региональный гуманитарный конвой в Курскую область. В составе груза предметы первой необходимости, продукты питания, а также одежда, которую доставят в пункты временного размещения, развернутые в Курске»,– рассказал Брынцалов.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» сообщил, что на данный момент общий вес переданного груза составляет более 46 тонн.

Депутаты фракции в Мособлдуме, совместно с коллегами на местах, ведут самостоятельную работу по оказанию адресной помощи учреждениям Курска, на базе которых развернуты ПВРы.

Так, Олег Гаджиев приобрел и лично доставил в Курскую область бытовую технику, продукты и постельное белье. Эдуард Живцов закупил мебель, технику и посуду для оборудования пункта временного размещения. Олег Жолобов передал игрушки, белье и средства гигиены в несколько ПВРов региона, а Павел Максимович приобрел и передал медикаменты для госпиталя в Курске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.