«ЕР» в Луховицах на втором этапе Конференции утвердила предвыборную программу

В рамках выборной кампании партийцы проводят встречи с жителями, ведут сбор наказов. С начала июля по округу состоялось уже свыше 180 встреч. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Состоялся второй этап шестой Конференции луховицкого отделения «Единой России». Мероприятие собрало представителей всех 44 первичных партийных отделений в округе и местного политсовета, депутатов.

Конференцию провели председатель окружного совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Гари Хаит, партийные активисты Валентина Строкова и Наталья Галенкова.

Главный вопрос — утверждение предвыборной программы. По итогам Конференции она принята единогласным решением.

«В основе программы — пожелания избирателей, решение проблем на основании участия в национальных проектах, государственных программах Московской области и партийных проектах, поддержка жителей и особенно тех, кто участвует в специальной военной операции, их родных и близких. На 16 страницах документа изложена стратегия развития таких направлений, как образование, здравоохранение, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, спорт и так далее», — сказал Гари Хаит.

Напомним, что в этом году на территории округа пройдут выборы в местный совет депутатов, который состоит из 20 народных избранников. Половина из них участвует в выборах по одномандатным избирательным округам, а вторая часть избирается по партийным спискам.

Единороссы активно проводят встречи с жителями, ведут сбор наказов. С начала июля состоялось уже свыше 180 встреч с избирателями. Мероприятия проходят, как в городе Луховицы, так и в сельских населенных пунктах.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Чаще всего жители озвучивают вопросы по оказанию жилищно-коммунальных услуг, благоустройству дворов, преобразованию общественных пространств. Общие пожелания — навести порядок в работе по вывозу мусора, которой занимается региональный оператор, и улучшить качество воды, подаваемой в дома и квартиры. Работа по сбору наказов продолжается», — прокомментировал секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Сбор наказов ведется и через социальные сети, для чего создана форма, заполнить которую может каждый житель округа.

Также на конференции обсуждалась работа по уже выполненным наказам избирателей. Как подчеркнул депутат Московской областной Думы Максим Коркин, в этом направлении проводится большая работа, и на данный момент исполнены 86 из 88 наказов.

«Выполнены капремонты Краснопоймовской и Выкопанской школ, гимназии № 10, а теперь обновляется городская школа № 2. На очереди — Фруктовская школа, школа-интернат и школа № 2 в поселке Белоомут. Благоустроена Аллея Славы, возрожден стадион „Авиатор“ и ведется реконструкция стадиона „Спартак“. В нижней части городского парка имени Воробьева обустраивается современная зона отдыха. Ведется модернизация здравоохранения — в окружную больницу поставлено много медоборудования, в том числе современный рентген-аппарат, идет капремонт терапевтического корпуса», — сказал Максим Коркин.

Голосование в городском округе Луховицы пройдет 6, 7 и 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.