Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай совершил чин основания строящегося храма на территории КП-3

27 марта епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай посетил колонию-поселение № 3 в Электростали, где совершил чин на основание храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Преосвященному владыке сослужили председатель Межъепархиальногоотдела Московской митрополии по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН России по Московской области по организации работы с верующими священник Михаил Куземка, благочинный церквей Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, духовник исправительного учреждения священник Григорий Миронов.

На молитве присутствовали руководство ГУФСИН России по Московской области, личный состав колонии-поселения, руководство городского округа Электросталь, а также осужденные, содержащиеся в учреждении.

По окончании молебного пения владыка Николай обратился ко всем присутсвующим на торжественном мероприятии со словами напутствия и с молитвенными пожеланиями помощи Божией руководству учреждения, благотворителям и всем, чьим трудом и старанием будет воздвигнут новый храм на территории учреждения.

Далее в сопровождении начальника ГУФСИН России по Московской области генер-майора внутренней службы Александра Ветрова владыка ознакомился с условиями содержания осужденных в учреждении, посетил действующий домовый храм, жилые комнаты, актовый зал, библиотеку. В завершение епископ Николай передал в библиотеку учреждения духовную литературу издательства Московской Патриархии.