Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский посетил строящийся храм в Павловском Посаде

23 февраля 2022 года, в Парке Победы, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай совершил молитву на месте строительства будущего храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя всех воинов. Буквально через несколько часов было объявлено о начале специальной военной операции.

Спустя год, 6 мая 2023 года, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай совершил молебен, по окончании которого состоялось водружение купола и креста на здание уже построенного храма. Сейчас все работы по строительству и благоустройству завершаются. Несмотря на данные обстоятельства службы в Храме проходят по расписанию.

В этот раз епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай посетил храм, чтобы посмотреть на какой стадии проходят работы и дать свои рекомендации по дальнейшим действиям. С ходом строительных работ Владыку ознакомил благочинный церквей Павлово-Посадского округа священник Александр Анохин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.