Эпидов комплекс: психолог ответил, почему мужчин особенно влечет к матери

Как отметил эксперт, этот комплекс может начать проявляться в возрасте 3 лет и часто сохраняется у уже взрослых мужчин. К характерным признакам относятся: избыточная привязанность к матери, которая может проявляться в постоянных звонках, стремлении угодить во всем, в выборе партнерш, похожих на мать, ревность к отцу или новому сожителю матери, конфликты между мамой и женой, что часто приводит к разводу.

Также психолог заявил, что сами мужчины редко осознают проблему. Сепарация от матери после 30 лет проходит очень тяжело, часто родитель начинает манипулировать и обвинять в предательстве ребенка. Впоследствии мужчина становится инфантильным, плохо воспринимает критику, перекладывают ответственность и обладают низкой самооценкой.

«То есть он убежден: „Во всех бедах виноват не я. Виноват начальник, виновата жена и дети, а мама у меня святая, она во всем права“. И успех будет только тогда, когда человек возьмет ответственность за происходящее на себя, эмоционально повзрослеет», — добавил Лунюшин.

К комплексу, по мнению эксперта, приводят гиперопека со стороны матери, недостаток внимания в детстве, жестокое воспитание и манипуляции, неравномерное внимание к детям.