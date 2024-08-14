«Эпидемия» кибератак обрушилась на Астану сильнее, чем на Москву

Согласно исследованию компании PRO32, во втором квартале 2024 года в Астане зафиксировали больше киберугроз на платформе Windows, чем в Москве. Аналитики изучили статистику и сделали вывод, что в столице Казахстана происходит настоящая эпидемия компьютерных атак, сообщает Газета.ru .

Главной угрозой в этом плане остаются троянские атаки: их доля составляет 86% от общего количества таких ситуаций, она увеличилась на 4% в сравнении с прошлым периодом.

«Трояны — это скрытая угроза. Они могут маскироваться под нужные пользователям программы, незаметно собирая конфиденциальную информацию для дальнейшего использования в мошеннических схемах и других кибератаках», — сказал владелец продукта PRO32 Андрей Голубев.

По его словам, трояны активно используют в социальной инженерии. Они становятся все доступнее не только для рядовых пользователей, но и для мошенников.

Топ по числу вычисленных угроз с большим отрывом возглавила Астана — именно в казахстанской столице зафиксировали почти 76% кибератак. Вторую строчку заняла Москва (8%), третью — Белгород (7%). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Минск, Новый Уренгой и другие российские города.