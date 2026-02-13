Энергетики рассказали, как определить нелегальных провайдеров

Выбирая провайдера, обычно люди ориентируются на скорость интернета, стоимость услуг и отзывы, но есть нюанс, о котором не пишут в рекламных буклетах: законно ли размещен кабель, по которому интернет заходит в ваш дом.

От этого напрямую зависит, не пропадет ли связь через месяц, придется ли вам снова платить за подключение и насколько стабильным будет интернет.

Зачастую провода связи операторов крепятся к опорам линий электропередачи (ЛЭП), которые являются имуществом электросетевых компаний, и размещать на них что-либо можно только после заключения соответствующего договора с энергетиками. Добросовестные провайдеры его заключают, и первое, что они обязаны сделать после монтажа, — промаркировать волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Маркировка помогает понять, кто собственник ВОЛС, и оперативно оповестить провайдеров о проведении энергетиками на опоре ЛЭП неотложных или плановых мероприятий, чтобы избежать простоя в работе оборудования связи. Легальный провайдер получает уведомление, высылает бригаду, и все вопросы решаются оперативно, ваш интернет даже «не моргнет».

С нелегальными провайдерами все иначе — они не маркируют провода. Это свидетельствует о том, что провайдер не хочет брать на себя ответственность за качество своих услуг. Такие ВОЛС признаются бесхозными и подлежат демонтажу. Как следствие, добропорядочные заказчики остаются без оплаченной услуги — бесперебойного интернета.

Один из способов, позволяющий удостовериться в честности и надежности выбранного провайдера, — убедиться, что кабель связи, который ведет к вашему дому, аккуратно закреплен и на нем есть бирка с названием компании.

Энергетики напоминают, что неправильно закрепленный провод может спровоцировать короткое замыкание на линии электропередачи и оставить без электричества целые жилые районы.