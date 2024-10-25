Энергетики Подмосковья продолжают проводить уроки электробезопасности в школах

В середине октября компания «Мособлэнерго» провела тематические уроки под названием «Электричество — не игрушка!» в школах Егорьевска и Серпухова, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В Егорьевске в школе № 2 уроки электробезопасности для 44 учеников 7-х классов провели 15 октября.

Программа включала лекции, демонстрации оборудования и средств защиты и практические занятие, в ходе которых дети узнали об основных принципах работы электросетей, правилах обращения с электроприборами, мерах помощи при поражении током. Особое внимание уделили предупреждению несчастных случаев, связанных с детскими играми вблизи электрических опор, трансформаторных подстанций и других электросетевых объектов.

16 октября с правилами электробезопасности познакомили более 100 школьников 3-х классов средней общеобразовательной школы № 10 в г. Серпухов.

Дети узнали и о пользе электричества, и об угрозе, которую оно представляет для нарушителей правил поведения вблизи энергообъектов, а также о том, каких правил электробезопасности необходимо придерживаться. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы, участвовали в викторине, а в конце урока смогли примерить средства индивидуальной защиты и сфотографироваться.

Также школьники познакомились с историей электрификации своего города. В этом году электросети Серпухова исполняется 85 лет.

В целях профилактики детского электротравматизма специалисты «Мособлэнерго» на постоянной основе проводят занятие в образовательных учреждениях Подмосковья.

Помимо этого, в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводят экскурсии в филиалах и производственных отделениях компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.