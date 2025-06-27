Энергетики Подмосковья предупредили об опасности рыбалки возле ЛЭП

Лето — время активной рыбалки. Любители рыбной ловли устремляются к водоемам, большим и малым, не взирая на препятствия и предупреждающие знаки. Страсть к ловле карасей приводит к тому, что в непосредственной близости от знаков электробезопасности и линии электропередачи рыбаки устраиваются с углепластиковыми удочками, которые являются отличным проводником электрического тока. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На днях такой случай произошел под Ногинском. Мужчина 1979 года рождения, пренебрегая запрещающим рыбную ловлю знаком, ловил рыбу в пожарном пруду. Во время рыбалки любитель карасей приблизил спиннинг из токопроводящего углепластика к нижнему проводу линии электропередачи 110 кВ. Удар электрическим током не заставил себя ждать. Результат — поражение ожогами 30% тела.

Аналогичный случай — в Раменском, на реке Гнилуша. По рассказам очевидцев происшествия, мужчина решил закинуть удочку непосредственно под проводами высоковольтной линии 110 кВ, несмотря на предупреждающие знаки и плакаты. В итоге рыбак попал под напряжение, на нем воспламенилась одежда, и его увезла машина скорой помощи, вызванная свидетелями трагедии.

Ведомство напоминает: категорически запрещено и смертельно опасно рыбачить в непосредственной близости от линий электропередачи.

Удочка — это проводник электрического тока. Касание проводов и даже приближение удочки к ним приведет к травме — к термическим ожогам и повреждениям внутренних органов по пути прохождения тока через тело человека.

Токопроводящие углепластиковые удочки, а также непроизвольное забрасывание лески на провода все чаще становятся причинами смертельных случаев с рыбаками. Прочтите инструкцию по использованию удочки и информацию на предупреждающей наклейке.

Накануне весенне-летнего сезона 2025 г. для предотвращения случаев электротравматизма вблизи водных объектов «Россети Московский регион» разместили в Подмосковье свыше 1,6 тыс. плакатов по электробезопасности для рыбаков: «Внимание ЛЭП! Высокое напряжение 10 тыс. — 220 тыс. вольт. Рыбная ловля опасна для жизни!». Не следует игнорировать предупреждающие знаки, плакаты и информационные стенды: они призваны уберечь от поражения электрическим током. Обо всех замеченных нарушениях, повреждениях электросетей можно сообщить по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220 (короткий номер 220).

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.