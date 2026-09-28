Энергетики на Урале натравили коллекторов на жильцов из-за несуществующего долга

В Екатеринбурге коллекторы целый год выбивали несуществующие долги за коммуналку с двух местных жителей из-за путаницы с данными, которую допустила энергетическая компания, сообщает E1.RU .

Екатеринбургский юрист Кирилл Ф. и его мама Лилия столкнулись со звонками и письмами от коллекторов. В них было указано, что мужчина якобы должен за электричество 10 834 рубля, а его родительница — 14 494 рубля. В обоих случаях был указан адрес многоэтажки на Папанина, 9, где екатеринбуржцы никогда не жили.

Сначала Кирилл решил, что энергетическая компания по ошибке передала коллекторам неверные данные о жильцах. Однако звонки не прекратились, а вышибалы становились все более агрессивными.

Юрист написал претензии к компании, но ситуация не изменилась. Тогда мужчина вместе с матерью обратился в суд, чтобы доказать, что у них нет долгов, а квартира, указанная в письмах, им не принадлежит. Представитель энергетиков в ходе заседания допустил, что могла произойти путаница с данными.

Суд в итоге подтвердил, что Кирилл и Лилия не имеют отношения к долгам. Он также обязал энергетическую компанию » прекратить предпринимать любые действия, направленные на взыскание несуществующих долгов у граждан.

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