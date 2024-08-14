Сергунина: в московском кластере «Ломоносов» уже побывали 82 тыс человек

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что с января 2023 года в московском кластере «Ломоносов» состоялось уже более 540 мероприятий, которые посетили свыше 80 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В кластере уже состоялись такие мероприятия, как международный фестиваль «ЛЦТ.Фест», межрегиональный форум «МедиаДвиж» и демодни премии «Новаторы Москвы». Жители Москвы и гости столицы активно проявляли к ним интерес, в общей сложности в кластере побывали 82 тысячи человек.

«Только с начала года на площадках „Ломоносова“ прошло почти 200 событий — от крупных конференций до камерных лекций и мастер-классов. Они объединили 58 тысяч жителей и гостей города», — рассказала Сергунина.

В мае в «Ломоносове» прошел Московский предпринимательский форум, который посетили около трех тысяч человек. Эксперты из разных сфер выступили перед теми, кто интересуется бизнесом. Участникам рассказывали, какие инновации можно использовать, как наладить работу на маркетплейсах, а также объясняли, как правильно заключать международное партнерство.

В конце июня в рамках международного молодежного фестиваля «ЛЦТ.Фест» в «Ломоносове» собрались участники технологических конкурсов Москвы, изобретатели, специалисты в сфере информационных технологий и науки. В рамках программы выступили иностранные специалисты, в том числе прибывшие в Москву из ОАЭ, Алжира и Узбекистана.

В «Ломоносове» часто презентуют новые разработки и устраивают выставки, а также проводят различные занятия. Организаторам доступно несколько аудиторий вместимостью свыше 300 зрителей, лекторий и конференц-залы. Новый кластер пользуется популярностью у населения.