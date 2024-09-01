Прокуроры и следователи с высшим образованием получили отсрочку от призыва

С 1 сентября вступил в силу закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Он дает отсрочку и освобождает от призыва на военную службу сотрудников прокуратуры и следственных органов.

Согласно уже действующим нормам, отсрочку предоставляют работникам ОВД и противопожарной службы. В список входят также сотрудники органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможенных органов.

Теперь эти правила распространяются на прокуроров и следователей. Уточняется, что отсрочка дается специалистам с высшим образованием и тем, кто обладает специальными званиями.

Также, если доброволец, проходящий службу по контракту, переходит на службу в СК или прокуратуру, он может быть уволен досрочно. Закон освобождает их и от военных сборов.

С какими отклонениями по здоровью можно получить отсрочку от армии и с какими заболеваниями освобождают от военной службы, читайте в материале РИАМО.