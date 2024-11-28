Елочные игрушки из Клина подарили Николасу Мадуро

Журналисты информационного агентства Sputnik подарили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро набор елочных игрушек клинской Фабрики «Елочка» в качестве символа победы СССР над нацизмом в 1945 году. Политик отметил, что это очень актуально перед 80-й годовщиной Великой Победы.

Также Мадуро объявил о подписании соглашения между венесуэльским Министерством связи и информации страны и Sputnik. Это произошло в эфире еженедельной телепрограммы президента южноамериканской страны Con Maduro+.

Клинская фабрика «Елочка» — предприятие народных художественных промыслов Подмосковья. Она была открыта в 1887 году, сейчас ее история насчитывает 137 лет. Фабрика в Клину знаменита тем, что здесь елочные игрушки как и 137 лет назад выпускают не методом штамповки — а ручным способом. Каждая игрушка — авторская, ручной работы и украшается тоже вручную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.