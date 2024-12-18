Елочные базары проверяют в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг Подмосковья провели объезд точек, на которых официально работают или готовятся к работе елочные базары. В Подмосковье с начала декабря начали открываться елочные базары. Всего в Московской области организуют 283 площадки для предновогодней торговли елями, соснами, пихтами, а также готовыми новогодними композициями и украшениями. В городском округе Мытищи таких адресов 17, сообщает пресс-служба администрации региона.

Информацию о местоположении елочных базаров можно найти по ссылке.

Чтобы новогодняя красавица простояла долго и радовала своих обладателей, не стоит ее покупать у нелегальных продавцов. В последние годы все разрешенные места торговли оформлены в едином фирменном стиле. Елочный базар, который организован с разрешения администрации, имеет огороженную территорию и соответствует архитектурным требованиям.

«Мы провели выборочный мониторинг площадок, на которых расположены елочные базары. В ближайшие дни проедем по всем адресам с целью проверки исполнения требований, которые объявляем при разрешении размещения торговой точки. Конструкции должны соответствовать соблюдению архитектурного облика нашего городского округа, соответствовать правилам благоустройства», — рассказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Елена Подмаркова.

Она добавила, что в обязательном порядке используется установленная символика и брендбук «Зима в Подмосковье» образца этого года. В зоне продажи должны быть средства пожаротушения, информационный указатель о запрете курения, а также «Уголок потребителя».

«Площадка должна быть очищена от снега и наледи для удобства покупателей. Не на всех точках базары еще организованы, где-то только устанавливаются конструкции, завозится товар. Ближе к выходным продажи станут активнее. Пока серьезных замечаний у нас нет, в основном они носят рекомендательный характер», — отметила Подмаркова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.