Елочные базары на территории Одинцовского округа начнут работать 20 декабря

Со следующей недели на территории Одинцовского округа откроются елочные базары. На них будут представлены ели, сосны и пихты высотой от 50 см до 3 м, разных сортов и производителей, в том числе из Удмуртии и Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Локации будут оформлены в едином стиле, оснащены информационными стендами, сертификатами качества и сопроводительной документацией.

Большая часть базаров будет работать до 31 декабря.

Адреса елочных базаров в Одинцовском округе, начинающих работу с 20 декабря:

г. Звенигород, ул. Пронина, д. 13, территория ТЦ, 55.739970 36.859460;

г. Звенигород, ул. Пролетарская улица, д. 54, территория ТК, 55.738915 36.859486;

г. Голицыно, Привокзальная, пл. д. 5, территория ТЦ, 55.616200 36.987876;

с. Юдино, д. 55Д, территория ТЦ, 55.656044 37.182360;

с. Юдино, 55Е, территория магазина, 55.653719 37.177801;

г. Одинцово, ул. Маковского, около д. 2А, территория ТЦ, 55.670926 37.281211;

г. Одинцово, Привокзальная площадь, 5В, территория рынка, 55.671407 37.278747;

г. Одинцово, ул. Свободы, около д. 1, территория рынка, 55.672380 37.280420;

р. п. Новоивановское, д. Марфино, вл. 110, территория магазина, 55.707001 37.386019;

с. Немчиновка, Советский проспект, д. 62, территория магазина, 55.723355 37.353799;

с. Немчиновка, Хорошевский проезд, д. 14, территория ТЦ, 55.720735 37.380662.

С 21 декабря приобрести праздничное дерево можно по адресам:

г. Одинцово, ул. Говорова, около д. 9А, 55.688391, 37.292205;

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, около д. 9, 55.688391, 37.292205;

г. Звенигород, мкр. Пронина, около д. 2, 55.740198, 36.859724.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует „Зима в Подмосковье“ — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.