«Елка желаний» в Подмосковье исполняет новогодние мечты детей

«Елка желаний», инициированная «Движением Первых», ежегодно объединяет тысячи людей. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции за семь лет было исполнено более 320 тысяч детских новогодних желаний. Ежегодно к этой волшебной акции присоединяются депутаты всех уровней, а также весь актив партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба подмосковного отделения парии.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов исполнил мечты 9-летней Алены Коловановой и 12-летнего Егора Цымермана.

«Алене вместе с мамой и сестренкой организуем посещение Москвариума, а Егору — Большого Цирка на проспекте Вернадского. Надеюсь, что новые, приятные эмоции подарят им заряд хорошего настроения на весь 2026 год», — сказал Игорь Брынцалов.

Депутат Госдумы Александр Толмачев исполнил мечту 4-летней Любавы из ДНР. Девочка мечтает о специальном световом столе для рисования песком.

«Исполню ее мечту о специальном световом столе, на котором можно рисовать песком все, что угодно», — рассказал Александр Толмачев.

В прошлом году депутат осуществил мечты сразу трех ребят: восьмилетняя Лера из Курска получила цифровое пианино, 12-летний Коля из Энергодара побывал в парке развлечений «Остров мечты», а 16-летняя Наташа из Белгородской области увидела Байкал.

В Егорьевске депутат Мособлдумы Максим Коркин исполнил заветное желание маленького Саши — сына участника СВО, который захотел побывать в роли пожарного. Вместе с Максимом Коркиным, Саша отправился в егорьевскую пожарно-спасательную часть, чтобы осуществить мечту. Там мальчик познакомился с настоящими пожарными, примерил форму, сел за руль пожарной машины и даже попробовал подержать пожарный рукав, когда из него под большим напором бьет струя воды. Это оказалось непросто — помогали взрослые и когда-нибудь Саша станет таким же большим и сильным как они.

А шестилетняя Антонина из Балашихи получила долгожданную мини-станцию «Алиса» от депутата Госдумы Михаила Терентьева. Отец девочки, Сергей Трусков, был призван по мобилизации 5 октября 2022 года, а в январе 2024 года возглавил группу на выполнении боевого задания в Авдеевке. 7 марта 2024 года Сергей геройски погиб при исполнении воинского долга. За проявленные мужество и отвагу был посмертно награжден Орденом Мужества.

«Важно, что детей участников специальной военной операции помнят, о них заботятся. И ту сказку, которую нам сегодня подарили, это волшебно и очень нужно для нас», — поделилась впечатлениями мама Тони, Ирина.

В акции «Елка желаний» действуют также и дополнительные форматы поддержки. «Праздник на стол», «Внуки с подарками», «Хвостатый Новый Год».

В прошлый раз акция «Елка желаний» стала международной: к ней присоединились соотечественники из Русских домов в ряде европейских стран, а также в странах СНГ.

Прием заявок стартовал 15 ноября от детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Речь идет о ребятах с инвалидностью, ограничениями по здоровью, оставшихся без попечения родителей, из семей участников СВО. Акция продлится до 28 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.