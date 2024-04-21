Елизавета Домашенко представит Подмосковье на всероссийском конкурсе красоты

35-летняя жительница деревни Падиково под Истрой Елизавета Домашенко представит Подмосковье в конкурсе «Миссис Россия Мира 2024», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На отборочном этапе жюри признало Елизавету самой красивой в Московской области. Впереди — уже этап всероссийский. По мнению специалистов — у Елизаветы есть все шансы обойти 70 конкурсанток со всей России и представить Россию на международном уровне

«Участие принимают представительницы почти всех российских городов. Традиционно приходит много заявок. Дамы от 18 до 75 лет готовы принимать участие в конкурсе. Елизавета Домашенко много трудится над собой, занимается спортом, увлекается танцами. Считаю, у нее хорошие шансы на победу в федеральном этапе конкурса „Миссис Россия Мира 2024“, сообщила директор конкурса Ирина Кирсанова.

Принять участие в конкурсе Елизавету уговорила подруга — они вместе тренируются в фитнес-клубе. Сама Елизавета считает, что не физические нагрузки в тренажёрном зале и не многочасовые занятия латиноамериканскими бальными танцами, а поддержка и любовь семьи помогают ей хорошо выглядеть. Она признаётся, что набирала за каждую из трёх беременностей по 20 килограммов, и привести себя в порядок стоило ей больших усилий.

Помимо заботы о детях и доме, тренировок и танцев Елизавета находит время для занятий английским языком. На конкурсе претенденток будут оценивать не только по внешним данным — им предстоит и интеллектуальный конкурс.

Елизавета Домашенко подчеркивает, что особенно почётно участвовать в конкурсе в Год семьи и считает, что необходимо проводить как можно больше мероприятий, посвященных семейным ценностям.

«Семья — это главное, это основа. Это счастье. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Каждый ребенок по-своему меняет нашу с мужем жизнь, делает её ярче, интереснее, красивее», — признается многодетная мама.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

