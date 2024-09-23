Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье в 13-й раз

Этот крестный ход проводят каждый год в сентябре от храма Ильи Пророка в Ильинском до Спасского храма в Усове. В этом году он состоялся в 13-й раз.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев рассказал, что свыше 2 тыс. верующих прошли по красивейшим местам, связанным с Российским императорским домом.

«Это вновь и вновь подтверждает — вера в нашем народе жива. Как и любовь к святым царственным страстотерпцам и преподобномученице Елисавете, которой посвящено это очень глубокое и трогательное событие», — заявил Малофеев.

Организатор крестного хода — Анна Громова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников», — отметил глава региона.