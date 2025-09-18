Элементы благоустройства появятся на Каштановой аллее Коломны до конца сентября

В День города в Коломне открыли обновленную Каштановую аллею. Благоустройство общественного пространства провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За лето строители положили здесь плитку, обустроили новые цветники, высадили молодые деревья и сделали современное освещение. А совсем скоро на территории появятся беседки с качелями.

Теперь аллея гармонично дополняет парк Мира, обновленный в прошлом году. Оба общественных пространства связаны в единый парковый комплекс.

«Вместе с жителями и проектировщиками нам было важно сохранить уникальную атмосферу зеленого бульвара, но при этом сделать его современным и комфортным», — сказал глава городского округа Александр Гречищев.

В настоящее время в Коломне продолжается благоустройство еще 4 общественных пространств: парка 50-летия Октября, скверов им. Горшкова и у кинотеатра «Горизонт», а также бульвара на улице Пионерской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.