Электростальцы вакцинировали своих домашних питомцев в мобильном ветпункте

В Электростали в парке «Авангард» 18 июня работал мобильный ветеринарный пункт. Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области проводили чипирование, регистрацию и вакцинацию домашних животных, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Передвижной ветпункт располагался около центрального входа в парк, воспользоваться необходимой услугой мог каждый желающий, кто стремится обеспечить здоровье и безопасность своих четвероногих друзей.

Электростальцы отметили, что такой формат очень удобен, так как не нужно записываться в ветклинику, а можно совместить приятную прогулку по парку и процедуру.

Регистрация животных проводилась бесплатно. В случае отсутствия чипа у питомца, процедура чипирования оплачивалась отдельно по доступной цене. Чипирование, представляющее собой подкожное введение микрочипа с персональным номером, позволяет идентифицировать животное и значительно облегчает поиск потерявшихся питомцев. Кроме того, здесь же можно было вакцинировать питомца.

В Подмосковье регистрация собак является обязательной процедурой, а с марта за ее отсутствие предусмотрена административная ответственность. Регистрация кошек и других домашних животных остается добровольным выбором владельцев.

Данная акция в парках проводится Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.