Электростальский колледж провел день открытых дверей «Профессионалитета»

Электростальский колледж 17 октября провел Всероссийский Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости Электростальского колледжа познакомились с направлениями подготовки и посетили мастерские. Студенты, преподаватели и мастера производственного обучения провели мастер-классы для будущих абитуриентов и их родителей. На VR-фестивале профессий участники изучили различные специальности с помощью технологий виртуальной реальности.

Директор колледжа Оксана Васильевна Мосейчук рассказала о задачах обучения и условиях для подготовки студентов.

«Для нас важно не только передать студентам знания и практические умения, но и помочь им стать увлеченными своим делом, самостоятельными и творческими людьми. Основа этой работы — современное оборудование, профессиональная команда педагогов и сотрудничество с ведущими предприятиями», — сказала Оксана Васильевна.

Заместитель главы городского округа Электросталь Елена Ивановна Митькина отметила, что колледж стал современным образовательно-производственным кластером, развитие которого — важный вклад в будущее города и промышленности.

Представители партнеров колледжа — АО «МСЗ», ООО «МСЗ-М» и Торгово-промышленной палаты Московской области в г.о. Электросталь — рассказали о востребованных навыках и возможностях сотрудничества.

У колледжа более 250 партнеров. Особое место занимает сотрудничество с госкорпорацией «Росатом». Благодаря выигранному гранту в колледже оборудовали лабораторию с оснащением, приближенным к условиям реального производства.

Ежегодно колледж открывает почти 1 000 бюджетных мест для выпускников 9-х и 11-х классов. Абитуриентам доступны современные технические специальности, направления в сфере безопасности и услуг.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.