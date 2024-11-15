Электростальские ученики победили на Межрегиональном фестивале науки и творчества, который прошел в Государственном гуманитарно-технологическом университете, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль был организован Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов с целью популяризации науки, демонстрации современных научных достижений, а также выявления и поддержки талантливой молодежи.

В фестивале приняли участие ребята, которые стали победителями проектных и исследовательских работ на муниципальном этапе: Иван Щеглов, ученик лицея № 8, представил проект в номинации «Юные умы» по теме «Изучение уровня радиоактивного загрязнения в г. о. Электросталь»; Артем Павленко, ученик Степановской школы им. Б. А. Воробьева, выступил с презентацией мастер-класса по созданию органайзера для канцелярских принадлежностей в номинации «Очумелые ручки»; Евгения Нефедюк., воспитанница гимназии № 9, дошкольное отделение, самая маленькая участница Фестиваля, подготовила проект «Доступная автобусная остановка».

По итогам фестиваля: Артем Павленко (под руководством Татьяны Александровны Паневиной) стал победителем, получив Диплом I степени в секции «Мастерская „Очумелые ручки“; Евгения Нефедюк (под руководством Ольги Николаевны Шурхай) была отмечена как призер, получив Диплом II степени в секции „Юные умы“.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет особое внимание организации отдыха и старается наполнить афишу интересными мероприятиями.



На сайте welcome.mosreg.ru каждый может легко найти мероприятие на свой вкус.