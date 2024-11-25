Электростальские подростки побеждают на III Педагогической Спартакиаде

Участниками спартакиады стали обучающиеся профильных психолого-педагогических классов и групп (ПППКГ) школ Санкт-Петербурга и других регионов России. Городской округ Электросталь представляла делегация, состоящая из руководителей, педагогов и учащихся сетевого педагогического класса гимназий № 9 и № 4, а также школ № 11, № 16 и Степановской школы имени Б. А. Воробьева.

В атмосфере спортивного праздника и педагогического успеха 40 десятиклассников — будущих педагогов из Электростали — приняли участие в соревновании, направленном на выявление самых быстрых и ловких в демонстрации своих предпрофессиональных навыков (мягких навыков).

Команда городского округа Электросталь была признана лучшей.

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