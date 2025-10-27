Электростальские юнармейцы стали победителями в военно-патриотической игре «Мисайловский прорыв»

Юнармейцы отряда «Сталь» МОУ «Средняя школа № 22» г. о. Электросталь приняли участие в I открытой военно-патриотической игре «Мисайловский прорыв» среди юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязание прошло в минувшие выходные на базе Мисайловской средней общеобразовательной школы № 1 в Ленинском городском округе и объединило 42 команды юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья.

Юным участникам предстояло пройти множество испытаний. Программа соревнований была насыщенной и включала разнообразные конкурсы: от тактической стрельбы и оказания первой помощи до проверки знаний по истории Великой Отечественной войны.

По итогам всех этапов соревнований, продемонстрировав слаженную командную работу, отличную физическую подготовку и глубокие знания, юнармейцы отряда «Сталь» МОУ «Средняя школа № 22» стали победителями, заняв почетное первое место.

Подготовили ребят руководитель отряда Елена Буренкова, начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. о. Электросталь Константин Петров, а также специалисты городского Центра патриотического воспитания.

