Движения Первых из Электростали посетило смену «Путь от мечты к лидерству»

Региональная тематическая смена «Путь от мечты к лидерству» собрала 93 активиста из 11 городов Подмосковья. Неделю они жили в оздоровительном лагере «Литвиново» и в полной мере погрузились в атмосферу Движения, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа Электросталь.

Каждый день был посвящен одному или нескольким направлениям. Участники проходили экологические квизы, боролись в отрядных соревнованиях «Время Первых», решали кейсы по профориентации. А в заключительный день пообщались с председателем Движения Первых Московской области Анастасией Бочаровой.

Все ребята очень заряжены на развитие, общение и, конечно же, стремятся приобретать и сохранять лидерские позиции. Каждый из них показал себя на смене с лучшей стороны, а те активности, которые организаторы для них подготовили, позволили им получить новый опыт», — поделилась Анастасия.

Кульминацией смены стала экскурсия в Кубинку на базу к «Русским Витязям» и «Стрижам» вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым.

От Электростали участие в смене приняли девять активистов Движения вместе с председателем Совета местного отделения Движения Первых Евгенией Апаткиной, которая была вожатой отряда «Гвардия Первых». Наш отряд стал лучшим отрядом смены! Поздравляем!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.