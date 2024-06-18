сегодня в 15:50

На пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» были подведены итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства по итогам 2023 года. Электросталь вошла в топ-лидеров премии Индекс «IQ городов», передает пресс-служба администрации городского округа.

Оценить уровень цифровизации городского хозяйства позволяет индекс IQ. В этом году он был рассчитан для 235 городов.

Это результат сотрудничества административных и межведомственных ресурсов, а также работы теплоэнергетической компании «Глобус», которая внедряет цифровые технологии в свою работу:

-осуществлен переход к онлайн-документообороту;

-отлажена система внутренних и внешних цифровых коммуникаций и сетевого взаимодействия;

— реализуется проект объединения в единую систему диспетчеризации тепловых пунктов (ЦТП и ИТП многоквартирных домов);

— внедряется поэтапная автоматизация безопасности котельных при помощи программных логических контроллеров.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика».

Федеральные эксперты ежегодно оценивают работу муниципалитетов по цифровизации важнейших областей: безопасность, энергетика, медицина, строительство, ЖКХ и другие показатели. Это необходимо для повышения конкурентоспособности российских городов, обеспечения безопасных и комфортных условий для жизни горожан, а так же для создания эффективной системы управления городским хозяйством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.