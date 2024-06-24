Электросталь стала призером премии индекса «IQ городов»

На пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Строим вместе» были подведены итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» — за 2023 год. Город Электросталь стал призером федерального расчета индекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. У Московской области высокий балл, наш регион вошел в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает нам формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для наших жителей, поэтому подмосковные города активно участвуют в этом проекте», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В г. о. Электросталь в 2024 году на дороге СНТ «Дружба» — Полигон ТБО — СНТ «Горелый лес» в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения.

На улично-дорожной сети будут уставлены 77 светильников и 77 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 2700 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.