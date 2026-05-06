«Электропоезд Победы» объединил ветеранов Балашихи и Реутова

Одна из самых теплых и символичных акций этой весны прошла в Балашихе в преддверии Дня Победы — «Электропоезд Победы» отправился в рейс от станции Железнодорожная до Белорусского вокзала. Главными пассажирами стали ветераны Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие глава округа, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев, заместитель начальника МЖД по строительству Павел Петровичев, ветераны Великой Отечественной войны из Балашихи и Реутова, участники спецоперации, волонтеры, юнармейцы, молодогвардейцы и артисты агитбригады. Акция организована в рамках проекта Единой России «Историческая память».

«Сегодняшняя акция, которую мы проводим вместе с МЖД и ЦППК, уже стала доброй традицией. Очень важно, что такие инициативы помогают сохранить связь поколений и уделить внимание нашим ветеранам — тем, благодаря кому мы живем под мирным небом. От всей души поздравляю жителей Балашихи и всей страны с наступающим Днем Победы», — сказал Сергей Юров.

Перед отправлением поезда в сквере у станции Железнодорожная прошел торжественный митинг. Здесь же участники акции развернули 30-метровую георгиевскую ленту как символ памяти о тех, кто приближал Победу.

В вагонах электропоезда звучали песни и стихи военных лет, демонстрировались архивные видеоролики, а экскурсоводы музея Московской железной дороги рассказывали о вкладе железнодорожников в Победу. На станции Площадь трех вокзалов к участникам присоединились ветераны-железнодорожники.

«Я участвую в этой акции уже третий год, и для нас это очень важно — значит, о нас помнят. Это живая память, которую мы сохраняем и передаем молодежи. Железная дорога в годы войны сыграла огромную роль: именно поезда спасали жизни, доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, помогали эвакуировать людей. Поэтому такие акции — это напоминание о том, какой ценой была достигнута Победа», — поделилась жительница блокадного Ленинграда Людмила Птах.

Финальной точкой маршрута стал Белорусский вокзал. Здесь вспоминали роль железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, в том числе в период битвы за Москву, благодарили поколение победителей и поздравляли с наступающим праздником. Участники акции возложили цветы к памятнику «Прощание славянки». Кульминацией акции стал традиционный «Вальс Победы» в исполнении ветеранов и артистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.