Электронный дневник школьника появился в приложении «Добродел»

Теперь родители Подмосковья могут пользоваться школьным электронным дневником через приложение «Добродел». В приложении «Добродел» раздел «Электронный дневник» находится в блоке «Услуги». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Внедрение электронного дневника в «Добродел» позволяет родителям легко и быстро получать доступ ко всей необходимой информации об успеваемости своих детей. Теперь не нужно переключаться между различными приложениями, чтобы узнать оценки и расписание уроков — все это собрано в одном удобном интерфейсе», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Для доступа к нему нужно авторизоваться в мобильном приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

После успешной авторизации станет доступен просмотр расписания уроков на день и на неделю, информации о домашних заданиях, оценок по дате и предметам, а также рейтинга ребенка в классе.

«Кроме того, в разделе предусмотрена возможность отслеживания геолокации ребенка. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и спокойствия для родителей: они могут в любое время посмотреть, где находятся их дети», — добавила Надежда Куртяник.

Чтобы запустить функцию отслеживания геолокации, необходимо установить на телефоне ребенка приложение «Моя школа. Спутник» и пройти авторизацию через ЕСИА. Затем открыть на телефоне родителя «Электронный дневник» через приложение «Добродел» и выбрать в верхнем правом углу точку геотрекинга. При этом нужно, чтобы профиль ребенка был привязан к родительскому в МЭШ.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.