Прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» открыт в Москве

В столице стартовал прием заявок на участие в проекте «Лидеры цифровой трансформации». Принять участие в хакатоне могут отечественные и зарубежные ИТ-специалисты старше 18 лет, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Все желающие могут зарегистрироваться до 18 сентября на сайте Московского инновационного кластера.

«Участники объединятся в команды и предложат свои цифровые решения для одной из 20 задач — их подготовят городские ведомства и крупные компании. Например, конкурсантам предстоит создать ассистента на основе нейросети для работы с большим объемом данных», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Также участникам проекта предстоит создать инновационный медицинский сервис с применением искусственного интеллекта и разработать электронную систему, которая сможет определять координаты объектов недвижимости по фотографиям.

Проекты будут создаваться и оцениваться в онлайн-формате. В финал выйдут 200 лучших команд. Общий размер призового фонда хакатона — 40 млн рублей. Команды, которые займут первые места, получат по 1 млн рублей, а занявшие вторые и третьи места — по 600 и 400 тыс. рублей соответственно.

Проект столичного мэра «Лидеры цифровой трансформации» проводится с 2019 года и уже собрал более 40 тыс. участников. Они предложили около 2200 интересных идей, которые легли в основу более чем 60 стартапов.