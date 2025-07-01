В Подмосковье стартовал прием заявок на профпремию для среднего медперсонала

Медицинские сестры и братья, а также фельдшеры, работающие в государственных учреждениях здравоохранения Подмосковья, могут подать заявку на профессиональную премию для медработников «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Четвертый год подряд в Подмосковье проводится профессиональная премия для медицинских специалистов. Ее задача — поддержать медработников, которые на протяжении длительного времени трудятся на благо жителей нашего региона. С 1 июля начали прием документов от среднего медперсонала. Победители получат денежную премию в размере 200 тысяч рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Прием заявок от среднего медперсонала продлится до 15 августа. Принять участие могут фельдшеры, в том числе работающие на скорой медицинской помощи и в отделениях неотложной медицинской помощи, медсестры и медбратья. С полным перечнем должностей можно ознакомиться на сайте.

Конкурсный отбор для номинаций «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра». Подмосковный медицинский брат» пройдет с 1 сентября до 10 декабря. Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: теория, практика и решение ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Для участия в премии необходимо иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава МО не менее 5 лет, из которых 3 в занимаемой должности, и работать не менее, чем на полную ставку. Для подачи заявки среднему медицинскому персоналу необходимо направить ее на эл. адрес mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в Московский областной медколледж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.