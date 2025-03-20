Электронные повестки и новый возраст призыва: как в РФ меняется военная сфера?
Фото - © Медиасток.рф
С 1 апреля в России вступает в силу ряд нововведений в военной сфере: призывной возраст продлен до 30 лет, появятся электронные повестки, существенно возрастут размеры штрафов для уклонистов, сообщает «ФедералПресс».
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что правительство планирует привлечь максимальное количество граждан к военной службе: это соответствует целям, поставленным президентом перед военнокоматами.
Призыв на военную службу проводится весной и осенью. Первая кампания длится с 1 апреля до 15 июля, вторая — с 1 октября до 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера и педагогических работников устанавливаются специальные сроки.
Кроме того, теперь призывники смогут получить повестки через портал «Госуслуги», а также в заказных письмах и уведомлениях в личном кабинете. С момента отправки повестки она считается врученной, проигнорировать ее не получится.