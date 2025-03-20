Электронные повестки и новый возраст призыва: как в РФ меняется военная сфера?

С апреля в РФ продлят призывной возраст и ужесточат наказания для уклонистов

С 1 апреля в России вступает в силу ряд нововведений в военной сфере: призывной возраст продлен до 30 лет, появятся электронные повестки, существенно возрастут размеры штрафов для уклонистов, сообщает «ФедералПресс» .

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что правительство планирует привлечь максимальное количество граждан к военной службе: это соответствует целям, поставленным президентом перед военнокоматами.

Призыв на военную службу проводится весной и осенью. Первая кампания длится с 1 апреля до 15 июля, вторая — с 1 октября до 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера и педагогических работников устанавливаются специальные сроки.

Кроме того, теперь призывники смогут получить повестки через портал «Госуслуги», а также в заказных письмах и уведомлениях в личном кабинете. С момента отправки повестки она считается врученной, проигнорировать ее не получится.