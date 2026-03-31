Электронная почта может остаться единственным связующим с иностранной Сетью

Электронная почта может превратиться в единственный канал связи российских пользователей с сегментами интернета за пределами страны. К такому выводу пришел отраслевой специалист в области телекоммуникаций, сообщает «Фонтанка» .

Глобальная сеть представляет собой информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Ее каналы проходят как внутри России, так и пересекают государственные границы. Если вы отправляете сообщение адресату в Белоруссии или, например, в Риме, то данные передаются через трансграничные линии. Обсуждался именно вопрос мониторинга подобного трафика. На вопрос, существуют ли в настоящее время технические возможности для полного контроля такого трафика, специалист ответил положительно.

«Оставят, грубо говоря, только почту. И будем за рубеж не звонить по мессенджеру, а писать (по электронной почте — ред.)», — сообщил собеседник редакции.

Эксперт считает, что совсем не случайно накануне один из парламентариев отметил, что электронная почта — это достаточно безопасный и предсказуемый способ связи. Ее проще отслеживать, чем поток данных в мессенджерах. Почтовые протоколы стандартизированы и изучены. Когда человек пишет в мессенджере, он видит, что собеседник печатает ответ. А если письмо приходит с задержкой в пять минут, это можно объяснить обработкой на сервере. Человек не сможет точно знать, что происходило с этим сообщением в течение этих минут.

Ранее Минцифры выступило с инициативой о внедрении обязательной и платной электронной почты для переписки между гражданами, коммерческими организациями и государственными органами. Соответствующий законопроект уже направлен в Правительство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.