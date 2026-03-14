«Ел только снег»: тюменец на сутки застрял в лесу из-за поломки снегохода

В Тюменской области местный житель на сутки застрял в зимнем лесу после того, как его снегоход увяз в глубоком снегу во время рыбалки, сообщает URA.RU .

По словам Владимира, утром 10 март он выехал из деревни Зубарева на рыбалку к реке Пышме. Однако из-за наледи и мокрого снега «Буран» застрял, а затем и вовсе сломался. Мужчина пошел в лес пешком, где развел костер и провел целую ночь в метель и при нулевой видимости. Тюменец был вынужден поддерживать пламя, чтобы не замерзнуть до смерти и отпугивать хищников.

Утром Владимир продолжил путь. Спасатели смогли определить его местоположение лишь после того, когда его телефон отогрелся и включился. Поисковые отряды нашли рыбака и доставили в безопасное место.

«Подъехали, чаю дали горячего. Я с вечера до этого момента ел только снег. Это испытание стало для меня настоящей проверкой на жизнестойкость», — рассказал Владимир.

