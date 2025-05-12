Экзамены и отпуск: появились новые схемы обмана среди кибермошенников

Мошенники периодически находят новые тематические схемы обмана граждан, среди которых, в частности, «экзамены» и «отпуск», сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«Тема «экзамены» возникла накануне ЕГЭ и ОГЭ. В интернете запущено более 100 фейковых сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, где «продаются» ответы на экзаменационные вопросы. Заплатив деньги за фальшивые ответы на устройство человека, загружается вирус, который крадет пароли, дает полный доступ к вашему телефону или компьютеру, может «обчистить» ваши соцсети, банковские приложения и многое другое», – сказал Коркин.

Он добавил, что еще одна тема «отпуск» возникла в преддверии летнего сезона. Парламентарий рекомендовал обязательно проверять, где и куда покупается билет.

«МВД предупреждает: в Сети множатся поддельные сайты продажи авиабилетов, на которых мошенники маскируются под известные авиакомпании, предлагают «суперцены», а по факту – ни билетов, ни денег. Покупать билеты необходимо только через официальные сайты и проверенные агрегаторы. Проверяйте домен – даже если сайт выглядит «один в один» и не переходите по ссылкам из подозрительных, рекламных сообщений или комментариев», – предупредил эксперт.

Коркин отметил, что в Telegram массово рассылаются ссылки якобы от банков с заманчивым предложением «участвовать в акции» и получить 70 % кэшбэка при условии подписки на канал, на котором используется логотип реального банка. Далее просят перейти по ссылке и ввести код из SMS.

«Необходимо помнить, что ни один банк не устраивает «акции» через Telegram-канал и не просит передавать код из SMS третьим лицам», – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы.