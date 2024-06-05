Экстренная социальная помощь поддержит жителей Подмосковья в трудной ситуации

Экстренная социальная помощь — это выплата, которую могут получить жители Московской области при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве дополнили, что выплату получат и те, кто попал в чрезвычайную ситуацию, которая повлекла последствия.

«Столкнуться с трудностями может каждый и наша задача поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тысяч жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 млн рублей», — поделилась Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Как пояснили в ведомстве, размер выплаты зависит от ситуации, состава семьи и не превышает 50 тысяч рублей.

Оформить экстренную соцпомощь можно один раз в год, подав заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.