Экспозицию о подвиге участников СВО открыли на ВДНХ в столице

В павильоне № 58 на столичной ВДНХ открылся спецпроект «Музей СВО», он посвящен героизму участников российской спецоперации, сообщила пресс-служба выставки.

Посетители выставки смогут познакомиться с победными традициями РФ и подвигами воинов — десантников, артиллеристов, штурмовиков, летчиков, бойцов Сил специальных операций, инженерных и других родов войск. Почетными гостями в воскресенье стали защитники Отечества, волонтеры и общественники.

«Экспозицию будет интересно посмотреть и подрастающему поколению, и взрослым. Это возможность прикоснуться к историческим событиям, которые происходят на наших глазах. Пропустить их через себя, прочувствовать и сохранить в памяти», — сказал участник боевых действий в ЛНР и Харьковской области Никита Пастушок.

Он подчеркнул, что открытие такого музея важно и для тех, кто был и сейчас находится на СВО.

Выставка на ВДНХ приурочена к году защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ.

«В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды проявляли исключительные мужество и стойкость. И вот уже их внуки и правнуки проявляют то же мужество, ту же стойкость. Открытие экспозиции — важное событие в жизни Москвы и всего нашего государства. Особенно в год защитника Отечества, когда идет широкомасштабная подготовка к празднованию 80-летия Победы», — поделился Герой СССР, ветеран спецподразделения, генерал-майор Геннадий Зайцев.

Он высказал уверенность, что данная выставка будет очень популярна.

Спецпроект в разных форматах представляет цели, идеалы и быт солдат и офицеров на передовой, позволяет почувствовать сопричастность к судьбе России и к тем, кто отстаивает ее суверенитет.

«На наших глазах сегодня творится история. Ребята участвуют в боевых действиях, проявляют решительность и мужество. Память об их героизме и единстве важно сохранить. И выставка на ВДНХ в этом поможет», — отметил ветеран боевых действий, участник СВО Сергей Субботин.

На выставке показаны вдохновляющие примеры осознанного и деятельного патриотизма, что имеет особое значение для детей.

Военный эксперт Игорь Потапов уточнил, что новая экспозиция получилась уникальной по наполнению и смыслу.

«Все предметы и истории здесь настоящие, они связаны с реальными людьми и событиями. Советую каждому посетить музей — увидеть, ощутить, как отвага и героизм ведут наших воинов к победе», — добавил Потапов.

Спецпроект будет интересен и участникам СВО, считает учредитель фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Наша сила добра» Надежда Попова.

Посетить экспозицию можно бесплатно.