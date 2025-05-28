Экспортеров Подмосковья ждут на семинаре по вопросам сотрудничества с Китаем

С 17 по 18 июля в Москве пройдет семинар-конференция «Китай без иллюзий: практические советы для российских предпринимателей», организованный Российско-Китайской палатой. Подмосковные экспортеры и представители бизнеса в агропромышленном комплексе приглашаются к участию в мероприятии в очном формате, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В рамках семинара участники обсудят успешное ведение деятельности в иностранном государстве, расширение сотрудничества с партнерами из КНР и других стран БРИКС. Среди основных вопросов в повестке — юридические нюансы международного контракта, правила логистики и таможенного регулирования товаров, финансовая безопасность и культурные особенности государства. Также слушатели смогут напрямую задать интересующие вопросы спикерам.

Регистрация участников и запись на консультацию уже доступны по электронной почте: import@expors.ru и телефону: 8 (495) 225-25-42, с 10:00 до 18:00. Подробная программа мероприятия, информация о спикерах и условиях участия представлена на официальном сайте.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.