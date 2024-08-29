Экспорт зерновых культур из Подмосковья вырос более чем в 6 раз

Экспорт зерновых культур, произведенных в Московской области, к середине августа текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем составил 92 918 тонн, что в 6,3 раза превышает показатель сопоставимого периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

«По данным ФГБУ „Агроэкспорт“, наиболее значимый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по таким видам зерновых, как пшеница, кукуруза, ячмень, сорго и овес. Экспорт пшеницы увеличился в 10 раз, достигнув объема в 34 407 тонн, кукурузы — в 10 раз по объему (37 686 тонн), ячменя — в 6.6 раз (9 267 тонн), а экспорт овса возрос на 135% (3 877 тонн)», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.

Министр подчеркнул, что ключевыми направлениями поставок стали страны Ближнего Востока и Закавказья, на которые пришлось 50,2% от общего объема экспорта.

В страны Азии было направлено 41,3% зерна, в Восточную Европу поставки составили 6,9%, а в Юго-Восточную Азию — 1,3%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.