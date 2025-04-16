Экспорт подмосковной пшеницы вырос на 100% в натуральном выражении с начала года

По данным ФГБУ «Агроэкспорт», в I квартале этого года Московская область увеличила поставки пшеницы за рубеж на 100% в натуральном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с начала года экспорт зерновых из региона вырос в 2,5 раза в стоимостном и на 126% в натуральном выражении. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам прошлого года регион поставил на экспорт 163 тыс. тонн зерновых, из которых значительная доля пришлась на пшеницу — более 71 тыс. тонн. Кроме этого, за рубеж поставляются кукуруза — в 2024 году общий объем отгрузок составил 49,5 тыс. тонн, также ячмень, овес, рис.

Основными направлениями для экспорта зерновых из Подмосковья являются государства Ближнего Востока и Закавказья — на них приходится 73% от общего объема поставок, на азиатское направление — около 19,5%, на европейское — порядка 7,5%.

В этом году в регионе планируется увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых культур на 39 тыс. тонн к уровню прошлого года, по итогам которого было собрано 491 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.