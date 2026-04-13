Эксперты РЭО рассказали членам БРИКС о реформе отходов в России

На заседании Рабочей группы БРИКС, посвящённом охране окружающей среды, эксперты Российского экологического оператора представили свой доклад. Представители компании рассказали иностранным коллегам о том, как в России развивается экономика замкнутого цикла, сообщила пресс-служба РЭО.

Сотрудники РЭО познакомили участников из других стран с отечественными решениями в сфере работы с отходами, наладили деловые связи и вновь заявили о своей готовности к всестороннему взаимодействию с профильными специалистами на площадке БРИКС. В мероприятии с российской стороны также участвовали представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Экология — это общее дело. Невозможно создавать экологически благоприятную экосистему только в одной части планеты, не обращая внимания на остальные. Экосистема всей планеты взаимосвязана, поэтому Россия продолжает оставаться в диалоге с государствами, желающими сотрудничать», — заявили в пресс-службе Российского экологического оператора.

По состоянию на 2026 год в объединение БРИКС входят десять стран: Индия, Китай, ЮАР, Бразилия, Россия, Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Индонезия.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана 14 января 2019 года указом Президента. Её главная цель — внедрение в стране целостной системы управления твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла. Согласно этим целевым показателям, к 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, снизить долю захораниваемых отходов не более чем до 50%, а также вовлекать в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления, используя их в качестве вторичных ресурсов и сырья.