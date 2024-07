Эксперты рассказали, почему айс-кофе становится все более популярным

Популярность айс-кофе растет с каждым годом. В летние месяцы доля продаж айс-кофе занимает более 40% от продаж кофейных напитков, сообщили РИАМО эксперты сети кофеен формата to go «Кофе Хауз».

Айс-кофе представляет собой охлажденный кофе, который обычно подается с кубиками льда. Существует несколько различных видов айс-кофе: айс-латте, айс-капучино, айс-американо (к нему также относится весь черный холодный кофе — айс-фильтр, колд брю), кофе с мороженым (аффогато, гляссе, некоторые вариации фраппе), айс-кофе с соками (бамбл с апельсином, очень интересный фильтр с яблочным соком). Также недавно стало популярным добавление тоника к айс-кофе, что придает напитку освежающий вкус.

«Популярность айс-кофе связана с тем, что в жаркую погоду это самая очевидная замена горячему кофе. Кроме того, ассортимент айс-кофе очень разнообразен, что позволяет каждому найти свой любимый вкус. Каждый сезон мы наблюдаем новые тренды в этом направлении. Например, этим летом в Азии очень популярен напиток с кофейными кубиками и холодным молоком, который мы запустили и в наших кофейнях», — рассказали в «Кофе Хауз».

Холодный кофе также сочетается с большим количеством продуктов, что позволяет разгуляться фантазии создателей напитков.

Более популярным айс-кофе делает также и его широкая доступность. По информации компании, средний чек в кофейнях составляет примерно 290 рублей при том, что для гостей в меню представлены еще выпечка, десерты и кулинария собственного производства.

К причинам роста популярности айс-кофе можно отнести и скорость приготовления напитков, особенно в кофейнях формата to go, то есть быстрого обслуживания. Все это подтверждают эксперты «Кофе Хауз», так как у них с начала этого лета проходит полномасштабный ребрендинг в новый формат to go.

«Главная цель полной смены концепции — соответствовать высокому темпу городской жизни, соединять потребности гостей и комфортную атмосферу. Мы сохранили стандарты и опыт легендарного бренда, при этом полностью ушли от традиционного формата кафе. Через новый фирменный стиль и дизайн пространств мы передаем динамику текущего времени, его ритм, который близок и понятен молодому поколению», — отметил генеральный директор сети Илларион Цеханович.

До конца года компания планирует открыть 30 новых заведений в формате быстрого обслуживания.