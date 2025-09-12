Эксперты рассказали о влиянии урбан-психологии на жизнь в мегаполисе

В Москве обсудили потенциал урбан-психологии в преобразовании жизни крупных городов. Современный мегаполис может и должен выступать верным союзником и партнером человека, способствуя его благополучию. Достижению этой масштабной цели во многом может содействовать урбан-психология. Значение этой профессии будущего и другие насущные вопросы отрасли рассмотрели в ходе масштабной дискуссии «Город как среда счастья: вызовы нового времени и ответ мегаполиса», сообщает 360 .

Организатором этой дискуссии на форуме «Территория будущего — Москва 2030» выступила Лилия Щекина, возглавляющая секцию «Урбан-психология» в Российском психологическом обществе и основавшая интеллектуальный клуб UrbanClub. Как полагает Лилия Щекина, город безусловно способен быть источником восполнения психических сил человека.

«Урбан-психология — это профессия будущего, потому что сегодня мы видим: городу необходимо учитывать эмоциональное состояние жителей и отвечать на вызовы нового времени — от выгорания и одиночества до индивидуализации и ускоряющихся ритмов жизни. Москва для меня — это город, который уже является городом будущего: здесь уже создаются технологии и инфраструктура, делающие жизнь удобнее и насыщеннее. Но главное, что меняется сама парадигма: больше не человек является ресурсом для города, а город становится ресурсом для человека», — отметила Лилия Щекина.

С тем, что урбан-психология оформилась в полноценное научное направление, согласился декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

«Город и его жители меняются, и вместе с этим меняется наша задача: понять, как город может компенсировать возникающие дефициты и поддерживать психологическое здоровье горожан, особенно детей и молодежи», — отметил он.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов высказал мнение, что уже сегодня необходимо думать о том, насколько комфортно будет в мегаполисе нынешним дошкольникам.

По его словам, планируя будущее, следует должны опираться не только на собственный опыт, но и на науку. Наши города обязаны быть удобными не только для взрослых, но и для детей.

Здесь, по словам Анисимова, крайне важна взаимосвязь психологии и урбанистики. Если же говорить о национальных целях — демографии, поддержке семьи, развитии многодетности — то необходимо формировать такую городскую среду, в которой дети смогут вырасти счастливыми.

«Это возможно лишь через использование достижений на стыке наук и внимательное изучение процессов, включая внутристрановую миграцию», — уточнил эксперт.

Оценивая методы интеграции реакций человеческой психики в градостроительную практику, участники дискуссии пришли к консенсусу о необходимости их проработки на принципиально новом уровне, поскольку речь идет о новом типе высоких технологий, основанных не только на цифрах, но и на том, что значимо для человеческого счастья.

«Мы в ВЭБе выполняем функцию настоящего института развития. Для нас важно не только финансирование инфраструктуры, но и создание среды, в которой комфортно жить», — рассказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Чеботарев.

В пример он привел проект в Кингисеппе, где вместе с промышленным терминалом компания разработала мастер-план на 25 га, включивший жилье, инфраструктуру и новые рабочие места.

Он уточнил, что важны не только квадратные метры, но и смысл, который они несут людям. Это и есть задача — создавать города, которые обновляются и становятся пространством для жизни и счастья.